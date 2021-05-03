Жителю Мордовии за смертельное ДТП грозит до 12 лет колонии

Саранск, 3 мая. На жителя Теньгушевского района Мордовии возбуждено уголовное дело. По информации ФАН, в Пасхальную ночь нетрезвый 24-летний молодой человек насмерть сбил сожителя своей сестры, который хотел помешать ему сесть за руль автомобиля.

«В 2021 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Горе-водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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