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Юлианна Караулова рассказала, что гарантировало Jony победу в шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Юлианна Караулова рассказала, что гарантировало Jony победу в шоу «Маска»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 3 мая. Певица Юлианна Караулова следила за вторым сезоном шоу «Маска» на НТВ. Исполнительница, болевшая за Крокодила (певец Jony), рассказала, благодаря чему он выиграл в проекте.

Юлианна Караулова выступала в первом сезоне «Маски» в качестве специального гостя. Она исполнила песню «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе. Артистка скрывалась под маской Зайки.

Знаменитость пообщалась с журналистами и прокомментировала финал второго сезона любимого шоу. Караулова уверена, что победа Jony досталась заслуженно, а все дошедшие до финала участники — очень сильные исполнители. Звезда также объяснила, за счет чего выигравший конкурс певец удостоился первого места.

«Я болела за Jony, так что я довольна. Он победил, поскольку у него были классные и сильные номера. На мой взгляд, все, кто оказался в финале, очень сильные», — цитирует издание iReactor Юлианну Караулову.

Певица и актриса Эвелина Бледанс тоже поделилась своим мнением о финале «Маски». По ее словам, Jony, выступавший в образе Крокодила, стал победителем благодаря «наглому сексу».

караулова маска jony
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