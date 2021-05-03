Седокова дала совет подписчицам, как есть и не поправляться 

Лос-Анджелес, 3 мая. Певица Анна Седокова раскрыла своим подписчицам секреты похудения без особых усилий, которых придерживается она сама.

Артистка часто делится со своими поклонниками в Instagram событиями из жизни. Фанаты видят в Stories звезды ее походы в рестораны и блюда, которые она себе заказывает. Почти всегда они отличаются обилием углеводов и белков, при этом фигура певицы остается подтянутой и стройной. Седокова решила рассказать свой секрет похудения, благодаря которому она ест и не толстеет.

«Я изменила полностью свои привычки питания. Это длинный разговор. Но! Из быстрых способов: если знаете, что вам предстоит вкусный ресторан, то пропустите еду перед и после. Это позволит насладиться вкусом сполна», — раскрыла секрет стройности звезда, отдыхающая сейчас в Калифорнии.

Поклонники поблагодарили артистку за честную хитрость, которой она с ними поделилась, и посоветовали ей новые кафе и рестораны в Лос-Анджелесе, где певица еще не бывала.

До отъезда в США Седокова стала гостьей шоу «Контакты», где рассказала о своей первой встрече с комиком Русланом Белым. Она призналась, что тогда посчитала его наглецом и «пижоном», так как он грубо попросил ее убрать мешавшую ему проехать машину.