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Американка избила шестилетнюю школьницу веслом за сломанный компьютер

Происшествия
Американка избила шестилетнюю школьницу веслом за сломанный компьютер
freepik.com  /  Designed by Freepik

Вашингтон, 3 мая. Учительница в американском городе Клевитсон наказала шестилетнюю школьницу, сломавшую компьютер. Девочка получила несколько ударов деревянным веслом.

Мать ребенка пришла в школу, спрятала телефон в сумке и включила камеру. На записи, опубликованной в Сети, школьный работник поставила плачущую девочку на стул, а после ударила веслом. Женщина вела запись, чтобы предоставить доказательства жесткого обращения с детьми в учебном заведении.

Позднее американка отвела школьницу к врачу, чтобы снять побои. Информации о привлечении правоохранительных органов к этому делу пока не поступало.

Пассажирка автобуса избила школьницу и скрылась, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Петербурге, 16-летняя девочка обратилась в травмпункт и рассказала, что получила удар по лицу по стороны незнакомки.

сша школьница весло
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