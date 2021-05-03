Американка избила шестилетнюю школьницу веслом за сломанный компьютер

Вашингтон, 3 мая. Учительница в американском городе Клевитсон наказала шестилетнюю школьницу, сломавшую компьютер. Девочка получила несколько ударов деревянным веслом.

Мать ребенка пришла в школу, спрятала телефон в сумке и включила камеру. На записи, опубликованной в Сети, школьный работник поставила плачущую девочку на стул, а после ударила веслом. Женщина вела запись, чтобы предоставить доказательства жесткого обращения с детьми в учебном заведении.

Позднее американка отвела школьницу к врачу, чтобы снять побои. Информации о привлечении правоохранительных органов к этому делу пока не поступало.

Пассажирка автобуса избила школьницу и скрылась, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Петербурге, 16-летняя девочка обратилась в травмпункт и рассказала, что получила удар по лицу по стороны незнакомки.