Мордовия выделила 13,2 млн рублей на выплату детям войны

Саранск, 4 мая. Более восьми тысяч жителей Мордовии, которые относятся к категории дети войны, получили ежегодную денежную выплату. На эти цели из регионального бюджета было выделено 13,2 млн рублей.

На помощь от республики перед Днем Победы ежегодно могут рассчитывать граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года и постоянно проживают в Мордовии. Деньги они могут получить, не тратя время на визит в органы соцзащиты. Порядок получения упрощен из-за риска распространения коронавируса.

«В случае если дети войны имеют право на получение мер социальной поддержки в виде денежных выплат, установленных федеральными законами, а также статьями 2-4 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия», то денежная выплата им предоставляется только по одному основанию по их выбору», — напомнили в министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии.

Ранее ФАН писал, что проблем с выплатой «президентских» 10 тыс. рублей для подготовки детей к школе не будет. Господдержка для семей может стать ежегодной.