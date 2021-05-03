Китайская компания Nio планирует выход на европейский рынок

Осло, 3 мая. Быстрорастущий китайский производитель электромобилей Nio скоро начнет продавать собственные агрегаты в Европе.

Компания Nio образована в 2014 году, а серийное производство электромобилей состоялось в 2018 году. В настоящее время китайский производитель располагает глобальным дизайнерским центром в Мюнхене и инженерным центром НИОКР в Оксфорде. Первый европейский выставочный зал, скорее всего, будет открыт в Осло.

Корпорация выпустила 100 тысяч электромобилей на начало апреля, половина из которых была собрана за последние девять месяцев. Ассортимент бренда включает флагманский электрический внедорожник ES8, пятиместный ES6 и внедорожник-купе EC6.

Главный менеджер шинного центра Павел Башкиров ранее озвучил автолюбителям основные правила, которые следует соблюдать при хранении покрышек.