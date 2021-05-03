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Названы самые расточительные знаки зодиака с низкой зарплатой

Общество
Названы самые расточительные знаки зодиака с низкой зарплатой
pixabay.com

Москва, 3 мая. Эксперты в области астрологии перечислили пять знаков зодиака, которые совершенно не умеют управлять своими доходами. Даже при низкой зарплате они могут сорить деньгами.

Трудолюбивые Стрельцы, как правило, зарабатывают прилично, однако совершенно не умеют откладывать на будущее, предпочитая тратить все на развлечения и яркие впечатления.

Представители Рыб не считают деньги главным в жизни, поэтому зачастую выбирают низкооплачиваемую работу. Такие люди с радостью готовы отдать все свои средства нуждающимся. По мнению астрологов, при таком подходе у них никогда не будет возможности накопить крупную сумму.

Водолеи с радостью потратят деньги на новый смартфон или яркие вещи, поскольку им крайне сложно устоять перед красивой вещью, если она предаст им статусности в глазах общественности. Такие люди не умеют и не хотят учиться экономить. Так же воспринимают деньги и Львы: представители этого знака любят красивую и роскошную жизнь и готовы тратиться.

Близнецы предпочитают все свои средства вкладывать в веселье и развлечения. Зачастую такие люди идут на необдуманные риски ради впечатлений и в итоге теряют большие суммы, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов», белый маг Николь Кузнецова в комментарии ФАН рассказала, что россиянам стоит ждать от мая. По словам эксперта, многих в ближайшее время «накроет» волной событий.

астрология деньги знаки зодиака
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