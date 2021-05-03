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Российские ученые предложили эффективный метод проверки колбасных изделий

Наука
Российские ученые предложили эффективный метод проверки колбасных изделий
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 3 мая. Компьютерное рентгеновское микросканирование можно использовать для быстрой и надежной проверки качества колбасных изделий.

Использование метода предложили специалисты Северо-Кавказского федерального университета. По словам ученых, во время механической обвалки мяса в него могут попасть фрагменты костей.

Такой фарш для приготовления колбасы можно использовать только с предупреждением на этикетке. Однако многие производители не всегда соблюдают это требование, поскольку довольно трудно проверить, каким именно способом была обвалена туша.

Российские исследователи нашли решение. По их словам, компьютерное сканирование позволяет легко идентифицировать костный кальций. Следовательно, такой метод является точным, простым и надежным.

Как выяснилось ранее, продукты из переработанного красного мяса, то есть колбасы, сосиски и бекон заключают в себе определенную опасность. Дело в том, что употребление колбасных и мясных деликатесов повышает риск развития рака толстой кишки.

россия проверка фальсификация колбасные изделия
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