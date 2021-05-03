Звезда «Аншлага» Игорь Маменко винит себя в смерти супруги

Москва, 3 мая. Артист «Аншлага» Игорь Маменко рассказал о семейной жизни с женой Марией и ее смерти, которую можно было предотвратить.

Звезда юмористической программы в передаче «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» вспомнил день смерти супруги. Жена Маменко почувствовала себя плохо, когда они были на даче. Бригаду скорой помощи пришлось ждать 40 минут. За это время состояние жены юмориста ухудшилось, и она скончалась.

Раздавленному смертью жены Игорю Маменко сообщили после похорон, что Марию можно было спасти. Для этого ей нужно было принять нитроглицерин.

«Доктор сказал, нитроглицерин был нужен, и все было бы нормально. Господь забирает лучших», — признался Маменко, едва сдерживая слезы.

Прошло семь лет со дня кончины супруги, в смерти которой Маменко винит себя. Артист заявил, что его возлюбленная была не только верной спутницей, но и хорошей матерью и гостеприимной хозяйкой. Их дом был полон друзей даже в самые бедные времена, вспомнил Маменко.

Ранее коллега юмориста по «Аншлагу» Елена Воробей рассказывала, как ее постоянно «женили» на Юрии Гальцеве. В одной из гостиниц артистам даже приготовили номер для новобрачных.