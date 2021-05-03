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Звезда «Дома-2» Влад Кадони в детстве хотел связать свою жизнь с богом

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Влад Кадони в детстве хотел связать свою жизнь с богом
instagram.com  /  @domkadoni

Новосибирск, 3 мая. Шоумен Влад Кадони не очень любит рассказывать о своем прошлом. Однако журналисты его родного города смогли пообщаться с теми, кто знал ведущего до того, как он пришел на «Дом-2».

Рос будущий шоумен на окраине Новосибирска с мамой, своего отца он практически не знал. По рассказам знакомых Виктора Голунова (настоящее имя Влада Кадони), его жизнь в родном городе не отличалась ничем хорошим — среди сверстников он был изгоем. Впоследствии мальчик и сам стал держаться вдали от ровесников, которые постоянно его подкалывали.

«В школе его часто били и пинали. Помню, когда он был уже на «Доме-2» и приехал к нам в школу, ученики поймали его за курением и начали снимать, а им же нельзя. Он сразу бросил сигарету и начал просить не снимать его», — рассказал одноклассник телезвезды в интервью NGS.ru.

Известно, что Голунов с детства не любил свое имя и пытался придумать различные псевдонимы. После совершеннолетия молодой человек официально изменил свое имя на Владислав, а фамилию — на Кадони, что с древних языков переводится как «чернокнижник».

В детстве артист хотел связать свою жизнь с богом и стать священнослужителем. Однако вскоре после смерти отца он разочаровался в церкви и решил посвятить себя черной магии. Мать Елена Голунова (финалистка «Битвы экстрасенсов») активно поощряла все стремления мальчика.

Сейчас Кадони является одним из самых узнаваемых участников телестройки «Дом-2». Благодаря проекту он получил популярность и стал зарабатывать. После переезда шоу на канал «Ю» из него ушла певица Ольга бузова. Шоумен спрогнозировал, какое будущее ждет проект без артистки.

дом-2 кадони битва экстрасенсов
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