Жители Твери нашли мертвую женщину на спортплощадке

Тверь, 3 мая. В микрорайоне «Чайка» прохожие нашли тело женщины рядом со спортплощадкой в Бобачевской роще.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудник полиции и скорая. Медики лишь констатировали смерть женщины. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, женщина средних лет сидела в роще на лавочке, а потом упала.

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер. Точную причину инцидента возможно будет установить после медицинской экспертизы.

Сгнившее тело 21-летнего жителя города обнаружили в лесополосе в Бердске, сообщал ФАН. Молодого человека искали с 13 декабря 2020 года.