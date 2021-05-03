Военнослужащие РВСН примут участие в праздничных мероприятиях к 9 Мая в 38 городах РФ

Москва, 3 мая. Более 12 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) примут участие в торжественных мероприятиях к 9 Мая, которые пройдут в 38 городах России.

Ракетчики примут участие в параде ко Дню Победы на Красной площади в Москве, а также в Новосибирске, Владимире, Перми, Иркутске, Оренбурге, Йошкар-Оле, Нижнем Тагиле, Омске, Барнауле, Козельске и других городах.

Россияне увидят различные виды военного вооружения, в том числе и специальную технику РВСН. Во время праздничного мероприятия по центральным площадям проедут комплексы «Ярс» и «Тополь», а также машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые автомобили сопровождения и другая техника. По всей стране будет задействовано более 200 единиц военной техники.

В настоящее время военнослужащие РВСН активно проводят репетиции военного парада.

Ранее сообщалось, что авиация ЦВО 9 мая пролетит в парадном строю в четырех городах военного округа. В День Победы воздушная техника появится в небе над Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском и Кызылом.