Военные ЗВО провели первую совместную репетицию парада Победы в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 мая. Расчеты пеших и механизированных колонн провели совместную репетицию парада Победы с учащимися академии МВД, МЧС, кадетского корпуса и Юнармией.

Всего в едином строю во время торжественного марша пройдут более 1200 участников парада ко Дню Победы, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Отмечается, что в мероприятии будет задействовано порядка 76 единиц боевой техники. Среди них танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», бронемашины «Тайфун-К» и «Рысь», а также другая военная техника. Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая.

Ранее стало известно, что легендарный танк Т-34 возглавит механизированную колонну во время парада Победы в Нижнем Новгороде.