Экономист Щелканов: Аналог SWIFT из РФ может сместить эту систему с пьедестала

В случае отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и успешного развития альтернативного инструмента им могут воспользоваться многие страны мира. Об этом в интервью ФАН заявил эксперт в сфере финансовых и банковских технологий, кандидат экономических наук, член общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Щелканов.

Он прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о проведении межведомственной работы по возможным действиям в случае отключения нашей страны от SWIFT, в том числе использованию в качестве альтернативы «Системы передачи финансовых сообщений» Центробанка.

«И политологи, и экономисты, и финансовые аналитики — кто-то осторожно, кто-то более уверенно — подтверждают эту мысль. Это перспектива недалекого будущего. Вопрос в том, кто займет лидерство в гонке финансовых технологий. В перспективе та страна, чей опыт будет успешен, кто представит свой аналог SWIFT, действительно сможет составить конкуренцию — многие могут перейти, — сказал Александр Щелканов. — Россия всегда отличалась — и это признают на Западе — передовыми технологиями в финансовой сфере, здесь мы на голову выше других стран. Так что есть чем ответить».

Собеседник ФАН отметил, что уже существующие в России наработки могут успешно использоваться в этой сфере.

«Это направление, в котором наш регулятор — Центральный банк — уже имеет прототипы систем для передачи банковских сообщений в ручном режиме. Опасаться за внутрироссийские транзакции не стоит, а что касается расчетов на международных рынках — будет аналог ручного режима, который сейчас и прорабатывается, в том числе на основе взаимодействия с финансовыми системами других стран», — рассказал эксперт.

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Александр Щелканов напомнил историю создания Национальной системы платежных карт в 2014 году, когда международные платежные системы Visa и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах международной сети. Тогда поводом послужили санкции США, введенные из-за воссоединения Крыма с Россией.

«Через призму прошедшего времени можно сказать, что это действительно работает: уже под 90 миллионов карточек «Мир», которые выданы в России. Кроме того, они действуют в странах ЕАЭС, и планируется расширение. Изначально было много скептиков, но сейчас даже в Турции она востребована, и там можно расплатиться. Это к слову о том, насколько хорошо мы сможем перестроиться», — подчеркнул Щелканов.

28 апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от международной системы SWIFT «в случае продолжения агрессии на Украине». В своем заявлении 3 мая Мария Захарова отметила, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический, но проработка вариантов «минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам» уже ведется.