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Dell выставит на продажу облачное подразделение Boomi за 4 млрд долларов

Экономика
Dell выставит на продажу облачное подразделение Boomi за 4 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Техас, 3 мая. Dell Technologies заключила сделку по продаже облачного бизнеса Boomi частным компаниям Francisco Partners и TPG. Бизнес оценили в 4 млрд долларов вместе с долгом.

Закрытие сделки ожидается к концу 2021 года. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе американской корпорации Dell.

Продажа Boomi является верным решением для обеих сторон, указал главный операционный директор Dell Джефф Кларк. Dell Technologies сосредоточится на своих ключевых видах деятельности: проектировании ПК и серверов, развитии гибридной облачной платформы, периферийных вычислениях, телекоммуникациях и аппаратном обеспечении как услуге.

Boomi занимается производством программного обеспечения, которое помогает приложениям взаимодействовать между собой при передаче данных. Организация является игроком на быстрорастущем рынке iPaaS (интеграционная платформа как услуга). На сегодняшний день Boomi насчитывало свыше 15 тысяч клиентов.

В программном обеспечении Microsoft Exchange Server ранее было обнаружено уязвимое место. В связи с этим Национальный центр кибербезопасности (NCSC) обратился к британским организациям с требованием обновить операционную систему.

сделка dell boomi
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Все новости / Экономика / Dell выставит на продажу облачное подразделение Boomi за 4 млрд долларов
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