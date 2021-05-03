Церемония прощания с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми собрала сотни волгоградцев

Ставрополь, 3 мая. Жители Волгограда пришли проститься с детьми, которые стали жертвами автокатастрофы на Ставрополье. На панихиду пришли сотни человек, среди которых были родственники погибших.

Церемония прошла в большом зале прощаний на улице Землячки. Память погибших почтили близкие и спортсмены, а также чиновники. Они принесли к гробам погибших цветы.

Трагедия произошла в Ставропольском крае. В результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса со спортсменками пять человек погибли, а девять были доставлены в больницу. Волгоградские власти объявили 3 мая днем траура по жертвам аварии, сообщал ФАН.