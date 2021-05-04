Российский общественник сообщил, как Одесса может освободиться от гнета Украины

Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В документе говорится, что одним из нарушений является то, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация». Поэтому он заявил, что одесситы должны устранить нарушение и украинизировать гимн.

«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты одесского горсовета, я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя: это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой, это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон», — сообщил Креминь украинским журналистам.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов отказался менять русскоязычный гимн. Градоначальник признался, что когда он ознакомился с докладом Креминя о том, что гимн города нарушает языковой закон, то вспомнил цитату писателя Исаака Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость».

«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен», — сказал он.

Новостное агентство «Харьков» /

Основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал готовность киевских властей украинизировать гимн Одессы. По его словам, сегодня вся Украина скатывается в пропасть.

«2 мая 2014 года — точка невозврата. Именно с этого дня мы поняли, в какую пропасть скатывается Украина. И вот эти вот постоянно шипящие из-под плинтуса местные царьки, называющими себя уполномоченными по защите государственного языка, депутатами Верховной рады и так далее, делают свое гнусное дело в каждой области страны. Но эта участь миновала ДНР и ЛНР, поскольку они в том же 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Поэтому сегодня Донецк и Луганск не находятся под гнетом этого нацистского режима», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Также он рассказал о том, что если одесситы захотят освободиться от гнета нынешних киевских властей, то они это обязательно сделают. А для этого необходимо активно работать в данном направлении, считает общественник.

«О чем вообще можно говорить, если 2 мая 2021 года в Одессе был арестован чешский фотограф мировой величины Вит Хассан, работающий с ведущими медиа мира. Задержание произошло по той причине, что он фотографировал не только людей, которые несли цветы к Дому профсоюзов, но и толпы бесноватых с нацистками флагами, решившими в этот трагический для одесситов день пройти маршем по городу. Таким образом он хотел показать всему миру, что нацизм на Украине есть. Мне кажется, что украинский народ должен этому препятствовать и активно работать в этом направлении. Если есть желание, появится и возможность», — резюмировал Герман Владимиров.

Заметим, что о задержании чешского фотографа в Одессе на своей странице в социальной сети Facebook рассказала украинская поэтесса и философ, доктор культурологии, профессор, правозащитник Евгения Бильченко. По ее словам, Вит Хассан специально приехал в город, чтобы рассказать о ситуации, сложившейся в Одессе 2 мая. Также она рассказала, что после проверки фотографа отпустили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что представитель ООН объяснил бездействие Украины в отношении событий 2 мая в Одессе.