Военнослужащие Северного флота приняли участие в весенней легкоатлетической эстафете

Североморск, 3 мая. Эстафета по легкой атлетике «Ваза весны», традиционно проводимая в мае с 1956 года, прошла на главной базе Северного флота в городе Североморске.

В ней участвовали экипажи надводных кораблей и береговых частей, а также дислоцированные в гарнизоне военнослужащие частей авиации и ПВО.

Соревнования проходили между матросами и старшинами тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», ракетного крейсера «Маршал Устинов» и других кораблей в составе флота, авиаторами отдельного смешанного авиаполка и бойцами ПВО, а также военными инженерами и связистами. Эстафету провели на главной площади Североморска.

Победителями соревнований стали легкоатлеты отдельного морского инженерного полка, вторыми стали авиаторы, а третье место досталось морякам эсминца «Адмирал Ушаков».

Ранее сообщалось, что лучшие повара Северного флота приняли участие в третьем этапе конкурсе «Армейский запас».