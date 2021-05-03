Volkswagen будет разрабатывать программное обеспечение авто самостоятельно

Берлин, 3 мая. Автоконцерн Volkswagen планирует спроектировать и разработать собственные высокопроизводительные чипы для машин, рассказал гендиректор компании Герберт Дисс.

По его словам, Volkswagen изначально не планировал создавать полупроводники, но хотел стать обладателем патентов. Этот шаг, как подчеркнул Дисс в интервью Handelsblatt, является ответом на решение Tesla, которая может интегрировать микросхемы специальной конструкции. Однако гендиректор концерна добавил, что Apple и Tesla обладают более высокой компетенцией в разработке полупроводников.

Как стало известно ранее, Volkswagen может столкнуться со значительным сокращением производства из-за нехватки микросхем. По словам представителей компании, нехватка полупроводников на сегодняшний день — самая серьезная проблема, с которой сталкивается производитель автомобилей.