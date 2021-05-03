Kia запустила тестирование нового конкурента BMW 7-серии

Сеул, 3 мая. Автопроизводитель из Кореи инициировал тестирование обновленного седана K9, предыдущее поколение которого вышло всего несколько лет назад.

Люксовый седан K9 появился на дорогах — он проходит тестовые испытания производителя. Автоэксперты считают, что премьера новинки должна состояться в мае или июне этого года. Модель сравнивают с 7-серией немецкого BMW, однако по более доступному ценнику. Об этом пишет портал Car.ru.

Известно, что в Kia недовольны результатами продаж предыдущей генерации. На территории Соединенных Штатов было реализовано всего 305 моделей K9, хотя конкурент от Hyundai — Genesis 80 был намного популярнее, и его купили порядка 3400 человек.

Представители компании не раскрывают технических характеристик автомобиля. Предыдущее поколение оборудуется двигателем мощностью 370 л.с. и объемом 3,3 литра, либо мотором в 3,8 литра и 315 л.с. Специалисты ждут от новой версии инновационное оснащение.

Недавно южнокорейский бренд представил публике новое поколение Cerato 2022. На машину теперь устанавливают электронную приборную панель и медиасистему с широким экраном. Салон в бюджетных комплектациях практически не претерпел изменений.