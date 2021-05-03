ВОЗ планирует дать оценку безопасности вакцины «Спутник V» летом

Москва, 3 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует дать собственную оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» летом.

Эксперты ВОЗ могут оценить препарат российского производства в конце июня или июле. Об этом сообщила помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

Специалисты займутся изучением «производственной и клинической практики» в России, которая касается «Спутника V». Вынесение оценки технической экспертной группой будет возможно после составления полного досье, рассказала Симао.

ВОЗ ранее включила вакцину от COVID-19 американской компании Moderna в список рекомендованных для применения в чрезвычайных ситуациях.