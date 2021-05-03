Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 19:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении чистой прибыли в 2020 году
19:00
Политика
Жириновский предложил разбить «тюменскую матрешку», ликвидировав ХМАО и ЯНАО
19:00
Политика
Профессор Бекяшев напомнил ЕС об универсальности международного права в теме санкций
19:00
Общество
«JourФак Манукяна»: Елена Проклова. Секрет на миллиард
18:57
Политика
Сенатор Башкин оценил предложение Еврокомиссии пускать в ЕС вакцинированных от COVID-19
18:57
Наука
Биологи выявили повышенный уровень феромона тревоги у больных пчел
18:57
Экономика
Бренд Jeep представил фирменный лифт-комплект для гибрида Wrangler 4xe
18:56
Шоу-бизнес
Егор Крид осветлил волосы ради схожести с Эминемом
18:54
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин назвал своих фаворитов в шоу «Маска»
18:53
Украина
Украинский политолог заявил, что Киев пытается свалить на западных «партнеров» свои задачи
18:52
Политика
Макрон призвал защищать журналистов по всему миру
18:52
Новороссия
ВСУ привлекли иностранных специалистов к разминированию местности в Донбассе
18:51
Общество
Крымские спасатели сняли туриста со скалы с помощью альпинистского снаряжения
18:51
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко в платье с глубоким вырезом призналась в любви к фанатам
18:51
Политика
Госсекретарь США сообщил Южной Корее о новом подходе к КНДР
18:50
Новороссия
Бойцы ВСУ используют символику СЦКК на передовой в Донбассе
18:49
Общество
Власти Ленобласти проработают план развития скорой помощи в Ломоносовском районе
18:48
Общество
Собянин рассказал об итогах модернизации метрополитена в 2020 году
18:46
Происшествия
Жителю Мордовии за смертельное ДТП грозит до 12 лет колонии
18:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, кого бы отправил на Евровидение-2021
Все новости

Советский ЗИЛ может вернуться на рынок в облике внедорожника на базе Jeep

Экономика
Советский ЗИЛ может вернуться на рынок в облике внедорожника на базе Jeep
naavtotrasse.ru

Вашингтон, 3 мая. Информация о приобретении неназванным американским предпринимателем права на бренд ЗИЛ, который пытается возродить марку в Соединенных Штатах Америки, появилась в прошлом году.

Некоторые дизайнеры опубликовали возможное изображение будущего агрегата. Очередные рендеры появились в интернете на фоне отсутствия других новостей от потенциальных производителей новой машины, передают «Автоновости дня».

Предполагается, что новая модель ЗИЛ будет полноприводным рамным внедорожником. По словам автоэкспертов, основные элементы автомобиля будут взяты от Jeep. Авторы новых рендеров ожидают от новинки заваленные передние опорные стойки, агрессивный кузов, вытянутый капот, а также прямоугольную решетку радиатора и крупные фонари.

Обозреватель канадского издания Hot Cars ранее составил список самых футуристических бронированных военных автомобилей. Одной из машин, включенных в список, стал российский ЗИЛ «Каратель».

автомобиль jeep зил
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 238386 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 94304 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 44391 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 35435 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 32251 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Экономика / Советский ЗИЛ может вернуться на рынок в облике внедорожника на базе Jeep
Рейтинг@Mail.ru