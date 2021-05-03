Советский ЗИЛ может вернуться на рынок в облике внедорожника на базе Jeep

Вашингтон, 3 мая. Информация о приобретении неназванным американским предпринимателем права на бренд ЗИЛ, который пытается возродить марку в Соединенных Штатах Америки, появилась в прошлом году.

Некоторые дизайнеры опубликовали возможное изображение будущего агрегата. Очередные рендеры появились в интернете на фоне отсутствия других новостей от потенциальных производителей новой машины, передают «Автоновости дня».

Предполагается, что новая модель ЗИЛ будет полноприводным рамным внедорожником. По словам автоэкспертов, основные элементы автомобиля будут взяты от Jeep. Авторы новых рендеров ожидают от новинки заваленные передние опорные стойки, агрессивный кузов, вытянутый капот, а также прямоугольную решетку радиатора и крупные фонари.

Обозреватель канадского издания Hot Cars ранее составил список самых футуристических бронированных военных автомобилей. Одной из машин, включенных в список, стал российский ЗИЛ «Каратель».