Захарова заявила о готовности МИД России отменить часть санкций против Запада

Москва, 3 мая. Российская Федерация неоднократно заявляла, что не начинала «санкционную политику» с Западом, но готова пройти часть своего пути и закончить бессмысленное противостояние.

Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, в результате не будет и не может быть победителей.

«Не раз давали понять, что не мы начали эту «санкционную войну», но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Российская Федерация фиксирует сигналы Соединенных Штатов о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности.