Военнослужащие дальней авиации приняли участие в фестивале «Помнят живые о вас...»

Москва, 3 мая. Патриотический фестиваль «Помнят живые о вас...» состоялся в рамках празднования 76-летия Дня Победы в ВОВ.

Согласно информации Минобороны РФ, военнослужащие дальней авиации приняли участие в торжественных мероприятиях. Помимо творческих коллективов воинских частей Амурской и Иркутской областей в рамках фестиваля выступили дошкольные и школьные организации военных гарнизонов. Также к участию в памятных мероприятиях были привлечены советы ветеранов, волонтеры, представители движения Юнармии и прочие коллективы.

«Номера, предоставленные на фестивале, раскрыли понятие патриотизма, любовь и уважительное отношение к истории и традициям России, гордость за героическое прошлое нашей страны, пропаганду здорового образа жизни, идеи решения социальных проблем», — заявила директор образовательного, культурного и спортивно-технического центра «Полет» Ирина Хлыстова.

В России в преддверии праздника Победы проходит ряд тематических мероприятий. Так, например, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся в Сибири, приняли участие в социальной акции «Почта Победы».