Зеленский рассказал, что Украина «не получила ничего» в ходе поставок вакцины из ЕС

Варшава, 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы снабжения страны вакциной от COVID-19.

Накануне глава государства прибыл с рабочим визитом в Польшу. Поездка украинского лидера приурочена к 230-летию Конституции страны. Он выступил с речью во время дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом... наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский.

В Незалежной прививки получил только один миллион граждан. Это небольшое количество вакцинированных для страны, сообщил президент. У Киева есть соглашение на поставки 200 млн доз препарата. Однако Украина получит их только к концу года, добавил Зеленский.

Ранее стало известно о приостановке экспорта вакцины AstraZeneca в Незалежную. О соответствующем решении сообщили в МИД страны.