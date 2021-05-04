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Политолог Кот призвал украинцев вспомнить, «кто они есть и ради чего живут»

Политика
Политолог Кот призвал украинцев вспомнить, «кто они есть и ради чего живут»
Федеральное агентство новостей  / 

Простые украинцы должны наконец вспомнить свои корни и осознать себя частью русского народа. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

В ходе своего интервью для РИА Новости лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина — это всего лишь разменная монета, которую Запад намерен использовать, пока та «используется». Так он прокомментировал расхожее мнение о том, что из-за Киева может начаться третья мировая война. По мнению Пушилина, Украина — слишком незначительный объект международной политики, чтобы Запад был готов разжечь масштабный вооруженный конфликт ради него.

«Кроме того, Россия слишком сильна, чтобы кому-то пришло в голову идти на нее войной из-за Донбасса, — заметил Кот. — Население же самой Украины, несмотря на линию, которую гнет Киев, настроено антиевропейски».

Политолог заметил, что Запад неоднократно декларировал свою готовность «лечь костьми» за украинцев — однако, когда доходило до дела, и Киев нуждался в действительно серьезной поддержке США и Европы, те оставляли его один на один с возникшими проблемами.

Политолог Кот призвал украинцев вспомнить, «кто они есть и ради чего живут»
Федеральное агентство новостей  / 

«В таких случаях западные страны сразу глохнут, немеют, слепнут, лишь бы не замечать мольбы о помощи вчерашних «союзников», — сказал эксперт. — Так было с Грузией в 2008 году, когда та решилась напасть на Южную Осетию, да и с самой Украиной, причем совсем недавно. Когда Россия подтянула свои войска к границе с Донбассом, чтобы не допустить там резни мирного населения, о которой так сильно в последние годы мечтает Киев, Запад сразу же возмущенно завыл — однако при этом власти Украины поняли, что это тот максимум, на который они могут рассчитывать. Умирать за них никто не собирается».

Собеседник ФАН раскрыл замысел Запада, который заключается в использовании Украины для третирования России.

«При этом важно не перегнуть палку, иначе украинцы вспомнят, что они русские по крови, — подчеркнул Кот. — Задача это очень сложная, но пока что Запад с ней справляется. А связан этот успех, прежде всего, с тем, что на Украине слишком мало образованных людей, которые пытаются осознать себя и задаются вопросом о том, откуда они родом и ради чего они живут».

пушилин россия сша донбасс украина кот европа
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