Простые украинцы должны наконец вспомнить свои корни и осознать себя частью русского народа. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

В ходе своего интервью для РИА Новости лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина — это всего лишь разменная монета, которую Запад намерен использовать, пока та «используется». Так он прокомментировал расхожее мнение о том, что из-за Киева может начаться третья мировая война. По мнению Пушилина, Украина — слишком незначительный объект международной политики, чтобы Запад был готов разжечь масштабный вооруженный конфликт ради него.

«Кроме того, Россия слишком сильна, чтобы кому-то пришло в голову идти на нее войной из-за Донбасса, — заметил Кот. — Население же самой Украины, несмотря на линию, которую гнет Киев, настроено антиевропейски».

Политолог заметил, что Запад неоднократно декларировал свою готовность «лечь костьми» за украинцев — однако, когда доходило до дела, и Киев нуждался в действительно серьезной поддержке США и Европы, те оставляли его один на один с возникшими проблемами.

Федеральное агентство новостей /

«В таких случаях западные страны сразу глохнут, немеют, слепнут, лишь бы не замечать мольбы о помощи вчерашних «союзников», — сказал эксперт. — Так было с Грузией в 2008 году, когда та решилась напасть на Южную Осетию, да и с самой Украиной, причем совсем недавно. Когда Россия подтянула свои войска к границе с Донбассом, чтобы не допустить там резни мирного населения, о которой так сильно в последние годы мечтает Киев, Запад сразу же возмущенно завыл — однако при этом власти Украины поняли, что это тот максимум, на который они могут рассчитывать. Умирать за них никто не собирается».

Собеседник ФАН раскрыл замысел Запада, который заключается в использовании Украины для третирования России.