Кристина Орбакайте показала, чем балует свою младшую дочь Клаву

Москва, 3 мая. Заслуженная артистка РФ, певица Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото с дочерью Клавдией и рассказала, чем любит побаловать себя и ребенка.

Клавдия Земцова — третий ребенок музыкальной исполнительницы. Девочка родилась 30 марта 2012 года в Майами. Ее отец — бизнесмен Михаил Земцов, замуж за которого ее мать вышла в 2005 году.

Кристина Орбакайте активно делится на своей странице в Instagram кадрами семейной жизни, радуя поклонников интересными фотографиями из личного архива. Певица уделяет много времени своей младшей дочери Клавдии. Знаменитость опубликовала совместный снимок с девочкой, сделанный в одной из пиццерий. Орбакайте призналась, что иногда они с дочерью любят побаловать себя этим блюдом итальянской кухни.

«Иногда хочется побаловать себя пиццей. Мы с Клавочкой любим «белую»», — написала исполнительница.

Звезда до сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем своей матери Филиппом Киркоровым. Поп-королю российской эстрады исполнилось 54 года. Певица поспешила поздравить исполнителя с праздником, а вот Пугачева уже второй год игнорирует это событие.