Волонтеры армии ЗВО раздали георгиевские ленточки и продуктовые наборы ветеранам ВОВ

Санкт-Петербург, 3 мая. Волонтеры военных гарнизонов ЗВО раздали свыше 100 тысяч георгиевских ленточек в ходе международной акции «Георгиевская лента».

Отмечается, что в акции были задействованы волонтеры из Воронежа, Богучара, Валуйек, Брянска, Смоленска, Коломны и Курска, в тои числе члены военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники кадетских корпусов, солдаты и офицеры Западного военного округа (ЗВО).

Раздача георгиевских лент проходила у воинских мемориалов и на главных площадях крупных городов, а также в селах и деревнях, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Подчеркивается, что все ленточки предварительно прошли дезинфекцию и были помещены в специальную герметичную упаковку вместе с памяткой о правилах ношения символа Великой Победы. Ветеранам ВОВ вместе с георгиевскими лентами вручались продуктовые наборы.

Ранее сообщалось, что 5 мая волонтеры раздавать символы Победы начнут на улицах городов в Тульской области.