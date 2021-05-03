Володин рассказал о работе над реализацией поручений Путина правительству

Москва, 3 мая. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал реализацию послания президента России Владимира Путину Федеральному собранию, сообщили на сайте ведомства.

По словам спикера Госдумы, работа над исполнением послания президента является приоритетной задачей. Об основных направлениях развития страны глава государства рассказал на выступлении перед парламентом 21 апреля.

«В течение недели до следующего пленарного заседания проведем обсуждение вопроса реализации Послания президента совместно с профильными комитетами и подготовим детальный план его исполнения», — сказал Володин.

Российский лидер 3 мая утвердил перечень поручений правительству страны. В него вошли 18 пунктов.