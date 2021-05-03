Москва, 3 мая. Командование Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ планирует провести более 30 тактических учений и свыше 70 тактико-специальных маневров за лето.

Маневры в период летнего обучения будут проводиться в сложной обстановке с привлечением межвидовых сил. Так, например, военнослужащие подразделений обеспечения должны будут отработать задачи по полевому выходу в течение месяца. Кроме того, будет увеличено количество тренировок для полков, батальонов и рот. Всего РВСН проведет более 70 маневров в рамках летнего периода обучения.

Согласно информации Минобороны РФ, летом будет продолжена работа по повышению уровня боеготовности личного состава с задействованием перспективных образцов вооружения и новой военной техники. В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что внедрение новых методик в рамках проведения тактических мероприятий позволит задействовать все новейшие ракетные комплексы с полным спектром заложенных в них ТТХ в максимальном объеме.

Кроме того, российская армия постоянно совершенствуется — так, например, главный полигон российских РВСН Капустин Яр со 2 мая может работать почти без участия людей благодаря проведенной автоматизации.