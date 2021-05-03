В Минобороны РФ рассказали о предстоящих учениях подразделений РВСН

Москва, 3 мая. Подразделения РВСН ВС России проведут более 100 различных учений в течение летнего периода обучения.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут проводиться в сложной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств Российской армии.

«В Ракетных войсках стратегического назначения будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве также отметили, что в войсках продолжится практика внезапных проверок боевой готовности.

Ранее сообщалось, что главный полигон российских РВСН Капустин Яр может работать почти без участия людей благодаря проведенной автоматизации.