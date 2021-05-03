Жители Германии назвали вероятного преемника Меркель

Берлин, 3 мая. Немцы считают кандидата в канцлеры от партии «Союз 90/Зеленые"Анналену Бербок «глотком свежего воздуха». Ее рейтинг оказался выше, чем у представителя блока ХДС/ХСС Армина Лашета.

Участник правящей коалиции рискует проиграть выборы в бундестаге, убеждены немецкие журналисты. Сами же жители Германии считают Бербок символом обновления. На данный момент у нее больше всего шансов стать преемницей Ангелы Меркель.

«Бербок — это глоток свежего воздуха на политической сцене. Если кто-то сможет придать новый импульс общественному развитию, то это Анналена Бербок», — сказал один из участников соответствующего опроса.

По результатам исследования среди жителей Германии, кандидат от «зеленых» набрала 27% голосов. Предпочтение Лашету отдали лишь 24% немцев.

Ранее политолог Самонкин оценил взаимоотношения Москвы и Берлина в случае прихода Анналены Бербок к власти. По словам эксперта, они не изменятся, потому что Россия и Германия стремятся к восстановлению экономических связей.