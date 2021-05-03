Бледанс заявила, что Jony победил в «Маске» за счет «наглого секса»

Москва, 3 мая. Актриса, певица Эвелина Бледанс прокомментировала победу Jony во втором сезоне проекта «Маска» и объяснила, как исполнителю удалось обойти своих соперников.

Бледанс выступила на сцене НТВ в качестве специального гостя 11-го выпуска «Маски». Артистка в образе Мишки исполнила песню «На стиле» группы «Время и Стекло». Фаворитом знаменитости на проекте был Заяц, под маской которого скрывался комик Тимур Батрутдинов.

В разговоре с iReactor Бледанс заявила, что победу Jony принес «наглый секс» и его поведение на сцене.

«Я болела за Зайца, но было понимание, что за Ламой скрывается человек, хорошо владеющий оперным вокалом. Круг победителей сужался, и победил в итоге сексуальный Крокодил. Секс вкупе с походкой, наглостью и хорошим голосом выиграли. Все финалисты очень крутые, все разные, все дополняли друг друга, но победил наглый секс», — считает Бледанс.

Не все зрители «Маски» обрадовались итогам финала. По мнению некоторых пользователей, реакция членов жюри на то, что в костюме Крокодила выступал Jony, явно свидетельствует о «проплаченном» исходе проекта.