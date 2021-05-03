Жертвами аварии с участием фуры под Нижним Новгородом стали два человека

Нижний Новгород, 3 мая. ВАЗ и КамАЗ столкнулись в Кстовском районе, два человека погибли, двое пострадали, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге в обход города Кстово Нижегородской области. Водитель фуры, выезжая с прилегающей дороги, не пропустил легковушку и врезался в нее. Мужчина за рулем ВАЗа и пассажир получили смертельные травмы, еще два человека были доставлены в больницу.

Один человек погиб в ДТП недалеко от подъезда к станции Жихарево в Кировском районе, сообщал сайт 360tv.ru. Водитель легкового Renault не пропустил фургон Volkswagen, в результате чего произошло столкновение.