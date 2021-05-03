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Столкновение трех легковушек спровоцировало 15-километровую пробку на трассе «Кола»

  /   Обновлено: 03 мая 2021 17:19
Происшествия
Столкновение трех легковушек спровоцировало 15-километровую пробку на трассе «Кола»
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 мая. Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на 96-м километре автодороги «Кола». Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, авария спровоцировала транспортный коллапс.

Участниками дорожного инцидента, по предварительным данным, стали «Опель», «Форд» и «Шкода». Машины столкнулись в попутном направлении. Одна иномарка после столкновения вылетела в кювет. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, в ДТП никто не пострадал. Однако автомобили получили серьезные механические повреждения.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается в сторону Петербурга, от деревни Кисельня до деревни Лужа. На месте работают экстренные службы.

Ранее стали известны подробности ДТП с грузовиком и автобусом в Тульской области. ФАН опубликовал фото с места инцидента.

дтп пробка кола
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