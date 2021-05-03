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В Сети вспомнили о достойном ответе летчика Чкалова на хитрый вопрос американца

Общество
В Сети вспомнили о достойном ответе летчика Чкалова на хитрый вопрос американца
ru.wikipedia.org  /  Unknown

Москва, 3 мая. Беспересадочный полет Валерия Чкалова с экипажем по маршруту Москва - Северный полюс - США навсегда вошел в историю авиации.

В 1937 году советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков впервые в мире совершили беспосадочный перелет из СССР в Ванкувер через Северный полюс. Экипаж провел в воздухе 63 часа, преодолев расстояние в 9130 километров.

Первоначально конечной точкой маршрута был Сан-Франциск, но из-за нехватки топлива пришлось сажать самолет в Ванкувере. Причем в условиях низкой облачности и дождя, к тому же взлетно-посадочная полоса была короткой для самолета АНТ-25. Но благодаря профессионализму советского экипажа, они благополучно совершили посадку.

Летчиков встречали американские граждане, несмотря на то, что в Америке было пять часов утра. Прилет советских летчиков стал историческим событием международного уровня. В Ванкувере до сих пор есть улица, названная в честь Валерия Чкалова.

Летчики посетили несколько американских городов, включая Портленд и Окленд. В Вашингтоне у них состоялась встреча с президентом США Франклином Рузвельтом. В честь летчиков был дан прием на 800 человек. Это стало настоящим испытанием для экипажа, члены конгресса, ученые, политики, военные – все хотели пожать руки героям.

В Нью-Йорке многотысячная толпа американцев скандировала «Да здравствует Советский Союз! Да здравствуют советские орлы!». После этого героев провезли по улицам города. В отеле был дан обед, на котором собрался весь цвет американского ученого мира.

Домой летчики возвращались по морю на лайнере «Нормандия». Один миллионер, желая поддеть советского пилота, спросил, сколько у него миллионов. На что Чкалов ответил: «Сто семьдесят!».

«Рублей, долларов?» — не унимался американец.

«У меня 170 миллионов людей. Они работают на меня так же, как я работаю на них!» — парировал Чкалов.

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