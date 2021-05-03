Леонков объяснил, почему амбициям США в Арктике не суждено реализоваться

Москва, 3 мая. Попытки США оказать давление на Россию в Арктике не смогут перерасти в реальную угрозу, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Некоторое время назад Вашингтон впервые перебросил стратегические бомбардировщики B-1B в Норвегию. Такие действия нацелены на то, чтобы оказать психологическое давление на Россию. Однако блеф США быстро раскрылся, поскольку дальность полета у крылатых ракет, которые могут нести B-1B, составляет всего 1200 км. Они не смогут «достать» до России, отметил Леонков в комментарии изданию Nation News.

На самом же деле такие маневры призваны продемонстрировать якобы присутствие США на Крайнем Севере. Единственное, что сейчас подвластно Вашингтону, — это имитация пребывания в регионе, поскольку у него нет возможности реализовать физическое вмешательство.

Для переброски американских войск к Крайнему Северу необходимы корабли ледового класса, которых у Соединенных Штатов нет. Вашингтон вынужден подключать к этому делу Норвегию и Канаду. Поэтому пока что амбициям США в Арктике попросту не суждено сбыться, резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Леонков объяснил, как встреча с российскими бомбардировщиками Су-24 лишила американских военных чувства превосходства.