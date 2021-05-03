Латвийский журналист пожаловался на преследование русскоязычных коллег в ООН

Рига, 3 мая. Русскоязычные представители СМИ в Латвии подвергаются преследованиям из-за своей работы. Об этом латвийский журналист Андрей Яковлев сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Сотрудник прессы направил в Организацию письмо в связи с преследованием российских коллег в республике. Партия «Русский союз Латвии» подтвердила, что Яковлев записал видеообращение Антониу Гутерришу. Журналист отправил письмо генсеку ООН накануне Всемирного дня свободы печати, который отмечают 3 мая.

«Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу», — констатировал латвиец.

Политсила опубликовала видео Яковлева в Facebook. В нем журналист подчеркивает, что обращается к Гутерришу от лица себя и своих коллег.

Партия ранее призвала власти Латвии прекратить использовать пандемию для безосновательных запретов. Правительство республики предложило 9 мая ограничить возложение цветов к памятнику советским солдатам.