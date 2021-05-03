ФСС получит 52 млрд рублей на выплаты медикам

Москва, 3 мая. Правительство России выделило Фонду социального страхования 52,2 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам за работу с пациентами с COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Точная сумма, которую получит фонд, согласно документу, составляет 52 297 735 900 рублей.

Помимо этого, в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" правительство выделило ФСС 4,6 млрд рублей на единовременную страховую выплату медработникам. Страховыми случаями являются смерть сотрудника при исполнении трудовых обязанностей, причинение вреда здоровью в связи с развитием заболевания или осложнений, вызванных коронавирусом, повлекших временную утрату нетрудоспособности.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 4 831 744 случаев COVID-19, умерли 111 198 человека, выздоровели 4 450 289 пациентов. За последние сутки в РФ было выявлено 8489 новых случаев коронавируса.