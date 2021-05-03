Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 17:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:33
Армия
Танк Т-34 возглавит механизированную колонну во время парада Победы в Нижнем Новгороде
17:31
Происшествия
Сотрудник томской миграционной службы избил гражданина Узбекистана
17:29
Армия
Вертолетчики ЦВО впервые совершат демонстрационный полет над Екатеринбургом в День Победы
17:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, чем балует свою младшую дочь Клаву
17:25
Общество
Волонтеры армии ЗВО раздали георгиевские ленточки и продуктовые наборы ветеранам ВОВ
17:23
Политика
Володин рассказал о работе над реализацией поручений Путина правительству
17:21
Армия
РВСН проведет более 70 маневров в рамках летнего периода обучения
17:21
Армия
В Минобороны РФ рассказали о предстоящих учениях подразделений РВСН
17:20
Политика
Жители Германии назвали вероятного преемника Меркель
17:19
Шоу-бизнес
Бледанс заявила, что Jony победил в «Маске» за счет «наглого секса»
17:18
Происшествия
Жертвами аварии с участием фуры под Нижним Новгородом стали два человека
17:12
Происшествия
Столкновение трех легковушек спровоцировало 15-километровую пробку на трассе «Кола»
17:10
Общество
В Сети вспомнили о достойном ответе летчика Чкалова на хитрый вопрос американца
17:08
Армия
Леонков объяснил, почему амбициям США в Арктике не суждено реализоваться
17:08
Политика
Латвийский журналист пожаловался на преследование русскоязычных коллег в ООН
17:08
Экономика
ФСС получит 52 млрд рублей на выплаты медикам
17:06
Технологии
Apple выпустит первый iPhone с гибким экраном в 2023 году
17:06
Шоу-бизнес
Критик Бабичев высказался об итогах шоу «Маска» и его победителе — Джони
17:03
Общество
«Серебряные коньки» стали первой полнометражкой Netflix Original из России
17:03
Общество
Военнослужащие ВС России и студенты из Степанакерта написали «Диктант Победы»
Все новости

Apple выпустит первый iPhone с гибким экраном в 2023 году

Технологии
Apple выпустит первый iPhone с гибким экраном в 2023 году
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Москва, 3 мая. Компания Apple создает iPhone с гибким экраном на основе серебряных нанопроволок. Выход смартфона запланирован на 2023 год.

Устройство получит гибкий OLED-дисплей диагональю 8 дюймов и разрешением QHD+. В складном iPhone могут использовать сенсорное решение TPK на основе серебряных нанопроволок, которое обладает рядом определенных преимуществ перед технологией SDC Y-Octa. Об этом сообщил аналитик Apple Минг-Чи Куо.

По прогнозам эксперта, поставки этой модели телефона в 2023 году составят около 15-20 млн. Наряду с этим у Apple есть хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком складных смартфонов.

Компания Apple ранее в ходе онлайн-презентации представила новый iPhone 12, корпус которого выполнен в фиолетовом цвете. Смартфон поступил в продажу с 3 мая.

apple iphone гибкий экран
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 232123 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 89517 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 43313 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 35074 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 31268 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Технологии / Apple выпустит первый iPhone с гибким экраном в 2023 году
Рейтинг@Mail.ru