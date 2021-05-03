Apple выпустит первый iPhone с гибким экраном в 2023 году

Москва, 3 мая. Компания Apple создает iPhone с гибким экраном на основе серебряных нанопроволок. Выход смартфона запланирован на 2023 год.

Устройство получит гибкий OLED-дисплей диагональю 8 дюймов и разрешением QHD+. В складном iPhone могут использовать сенсорное решение TPK на основе серебряных нанопроволок, которое обладает рядом определенных преимуществ перед технологией SDC Y-Octa. Об этом сообщил аналитик Apple Минг-Чи Куо.

По прогнозам эксперта, поставки этой модели телефона в 2023 году составят около 15-20 млн. Наряду с этим у Apple есть хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком складных смартфонов.

Компания Apple ранее в ходе онлайн-презентации представила новый iPhone 12, корпус которого выполнен в фиолетовом цвете. Смартфон поступил в продажу с 3 мая.