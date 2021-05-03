«Серебряные коньки» стали первой полнометражкой Netflix Original из России

Москва, 3 мая. Фантастическая мелодрама «Серебряные коньки» стала первым российским полнометражным фильмом в линейке Netflix Original. Об этом заявил продюсер Петр Ануров.

В своем Instagram-аккаунте Ануров уточнил, что картина будет доступна для просмотра на стриминговом сервисе Netflix с 16 июня. После покупки прав на фильм компания может эксклюзивно показывать его пользователям, оплатившим подписку.

«Серебряные коньки» вышли в российский прокат в декабре прошлого года и возглавили рейтинги по кассовым сборам. За первый прокатный уикэнд лента собрала 91,5 миллиона рублей. Мелодраму дублируют на восемь разных языков и подготовят субтитры на 28 языках, передает «Культуромания».

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