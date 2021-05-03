Военнослужащие ВС России и студенты из Степанакерта написали «Диктант Победы»

Степанакерт, 3 мая. Миротворцы ВС России вместе со студентами университета города Степанакерт приняли участие в акции «Диктант Победы».

Отмечается, что мероприятие было организовано с целью поддержания интереса жителей Нагорного Карабаха к изучению тематики Великой Отечественной войны. Часть вопросов диктанта была посвящена уроженцам региона, принимавшим участие в боевых действиях на фронтах той войны, передает телеканал «Звезда».

По имеющейся информации, в диктанте приняли участие около 50 студентов, преподаватели университета, а также десять военнослужащих российского миротворческого контингента.

В конце акции учащиеся вуза и педагоги прочли стихотворения о героях Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих родных, павших на полях сражений в 1941-1945 годах.

Ранее сообщалось, что акция «Диктант Победы» прошла в воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае.