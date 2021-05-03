В Мурманске эвакуировали аэропорт из-за неудачной шутки одного из пассажиров

Мурманск, 3 мая. Во время прохождения предполетного досмотра в аэропорту житель Башкирии заявил о наличии у него опасного взрывного устройства.

Неосторожные слова пассажира привели к эвакуации аэропорта Мурманск. Самого мужчину задержала полиция, а на время проверки здания аэропорта всех остальных пассажиров, встречающих и сотрудников временно вывели на улицу.

Пассажир на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Дебошир в Шереметьево пытался прорваться через рамку металлоискателя, сообщал ФАН. Сотрудники полиции и службы безопасности воздушной гавани задержали мужчину, который не захотел стоять в очереди.