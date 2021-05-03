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Жителей Донбасса предупредили об опасности даже после разрешения конфликта

Политика
Жителей Донбасса предупредили об опасности даже после разрешения конфликта
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 3 мая. Завершение войны не избавит жителей ДНР от риска подорваться на мине в течение еще нескольких лет, заявил пресс-секретарь военного командования республики Эдуард Басурин.

В интервью Ura.ru Басурин отметил, что сегодня трудно сказать, сколько времени понадобится специалистам, чтобы провести полное разминирование Донбасса. По его словам, этот процесс займет не один год. Он подчеркнул, что при наличии карты минных полей можно точно определить местонахождение боеприпасов, однако ВСУ минируют территории хаотично.

Ветеран боевых действий в Чечне, полковник милиции в отставке Николай Варавин добавил, что процесс разминирования на юго-востоке Украины может длиться еще несколько лет после разрешения конфликта, поэтому опасность сохранится.

«По опыту службы на Северном Кавказе могу сказать, что разминирование без соответствующих карт может занять несколько лет», — предупредил он он.

Представители ЛДНР неоднократно говорили, что ВСУ активно минируют территории, что приводит к гибели мирных граждан республик. Кроме того, территории ежедневно подвергаются обстрелам из крупнокалиберных орудий и минометов.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время оборудования позиций в районе населенного пункта Мироновский в Донбассе.

всу донбасс мины
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