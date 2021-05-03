США ведут переговоры с представителями «Талибана» о сроках вывода войск из Афганистана

Вашингтон, 3 мая. Американские дипломаты обсуждают с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация запрещена в РФ) возможность вывода войск к началу июля.

Согласно информации источников, экстремисты в случае завершения вывода иностранного военного контингента из государства в указанные сроки вернутся к переговорному процессу и примут участие в конференции на территории Турции. Источник ТАСС отметил, что талибы не согласились с предложенной Вашингтоном датой вывода войск в сентябре, соответственно, «новый срок должен быть установлен в середине этого периода».

«США установили для себя крайний срок, и возможно, что «Талибан» (запрещен в РФ) не согласится с ним, и тогда будет согласован промежуточный вариант», — заявил экс-командир талибов Сайед Акбар Агха.

Американское командование начало вывод войск из Афганистана 1 мая. По указу президента США Джо Байдена, военные должны покинуть государство до 11 сентября. Кроме того, спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад 3 мая прибыл с официальным визитом в Кабул для проведения переговоров с властями государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.