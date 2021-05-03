Представители НАТО обсудят условия вступления Украины в Альянс на саммите в июне

Варшава, 3 мая. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО будет обсуждаться «дорожная карта» Украины для полноценного членства в Альянсе.

Саммит Североатлантического альянса должен состояться через полтора месяца в Брюсселе. Там будет подниматься вопрос безопасности Украины и ее «дорожной карты» для вступления в ряды НАТО, отметил глава Польши во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«И думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой», — добавил Дуда.

Ранее президент Литвы заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО напрямую зависит от действий самих украинцев. При этом Брюссель предоставит все необходимые для этого условия.