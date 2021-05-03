Российские ученые создали ферму для ускоренного производства семенного картофеля

Москва, 3 мая. Созданная российскими исследователями ферма позволит получать высокие урожаи при соблюдении правил агротехники. Разработкой уже заинтересовались некоторые компании.

Специалисты ФИЦ Биотехнологий РАН представили свою новую разработку — вертикальную ферму для выращивания картофеля, основанную на сочетании цифровых технологий и органического земледелия. Особенностью фермы является ее продуктивность: в год можно получить до шести урожаев, сообщает «Российская газета».

Ученые уже привлекли внимание к своему проекту. Первыми заказчиками выступили производители картофеля для чипсов и картошки-фри. Подобные продукты задают достаточно высокую планку требований. Так, картофель должен отличаться высоким качеством и сортовой чистотой.

Сейчас создатели фермы ведут работу над аналогичными проектами. Ученые планируют выращивать розу, лаванду и прочие эфиромасличные культуры. Кроме того, специалисты собираются реализовать возможность выращивания базилика, томата, перца и лекарственных растений.

Как сообщалось ранее, миру может угрожать дефицит картошки фри и чипсов из-за сокращения урожая картофеля. Это связано с изменением погодных условий.