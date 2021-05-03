Роскосмос подписал с Бахрейном меморандум о сотрудничестве

Москва, 3 мая. Российская госкорпорация «Роскосмос» подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным агентством космических наук Королевства Бахрейн (NSSA).

Согласно тексту документа, стороны планируют сотрудничать в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, меморандум открывает двери к совместной работе в космической деятельности.

«Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран», — сказал он.

В свою очередь председатель совета директоров NSSA, министр транспорта и связи Бахрейна Камаль бин Ахмед Мохаммед отметил, что государства планируют реализовать ряд совместных проектов, обмениваться опытом и проводить исследования.

«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA, поскольку госкорпорация «Роскосмос» является одной из ведущих космических организаций мира», — подчеркнул Мохаммед.

Вместе с этим российские эксперты бьют тревогу из-за поведения США. По мнению политолога Александра Перенджиева, Вашингтон стремится превратить космос в арену противостояний с РФ.