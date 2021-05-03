В городах Европы прошли акции памяти сожженных в Одессе украинскими нацистами

2 мая 2021 года, в день, когда исполнилось семь лет со дня сожжения заживо украинскими националистами людей в Доме профсоюзов в Одессе, в Италии, Германии, Нидерландах, на Украине состоялись мероприятия, посвященные этому трагическому событию.

В Берлине память жертв нацистского убийства почтили в двух местах. У украинского посольства собрались представители различных общественных организаций Германии. Был развернут большой черный транспарант с фотографиями погибших в Доме профсоюзов. На других транспарантах на немецком языке было написано: «Военные преступники в украинском руководстве должны быть наказаны! Порошенко, Наливайченко, Турчинов, Парубий, Яценюк, Аваков», «Нет плацдарму НАТО против России», «Мир и сотрудничество с Россией и Китаем». На русском языке был плакат «Одессу не забудем, не простим! 02.05.2014». Представительницы организации «Матери против войны» держали транспарант со словами «Да здравствует миролюбие России! Благодарность и глубокое уважение». Участники акции привязали к решеткам окон первого этажа плакаты с надписью на немецком «2 мая 2014 года, Одесса — не забудем!» и на русском: «Долой украинских фашистов!» и «Долой убийц детей Донбасса!».

Федеральное агентство новостей / Владимир Тулин

Федеральное агентство новостей / Владимир Тулин

Федеральное агентство новостей / Владимир Тулин

Среди выступавших был Олег Музыка, который чудом выжил 2 мая 2014 года в огне одесского Дома профсоюзов. Там стал инвалидом его брат. Сейчас Олег Музыка организовывает различные общественные и культурные мероприятия по всей Европе, рассказывая европейцам об этой трагедии. В своей речи он сказал:

«Сегодня исполняется семь лет с той страшной даты, когда в здании Дома профсоюзов в Одессе заживо были убиты и сожжены десятки одесситов. Я не называю сегодня точной цифры, которая фигурирует в официальных сводках, потому что та цифра была подведена, для того чтобы не разразился международный скандал. Когда погибает более 50 человек в одном месте, в один день, в одно время, это геноцид. Поэтому украинские власти сделали все, чтобы снизить эту цифру до 48 человек. Основное наше требование — это расследование тех страшных событий. Никто из нас не снимает с себя ответственности за тот день. Я также участник тех событий, свидетель тех событий, горел в этом здании от начала и до конца. Был задержан сотрудниками СБУ, сопровожден в камеру городского управления МВД, но благодаря одесситам 4 мая был освобожден вместе с теми, кто остался жив в тот страшный день. Но даже сегодня украинские националисты проводят в городе марш. Марш победы, как они его называют. Там небольшая группа этих людей. Мне передают одесситы, их там каких-то 200 человек, но они имеют поддержку властей Украины. Почему-то даже посол Украины Андрей Мельник, который находит время и возможность каждый раз защитить памятник Степану Бандере, который находится здесь, в Германии, в Мюнхене, он находит возможность призвать войска НАТО на территорию Украины, но никогда еще за семь лет во время всех наших пикетов посол Украины Андрей Мельник не нашел возможности выйти на встречу с нами, поговорить, ответить на наши вопросы, может быть. И сегодня в Одессе под руководством «Национального корпуса» Билецкого маршируют националисты, и власть ничего не может сделать с этой горсткой людей, потому что она пришла в 2014 году на крови благодаря этим националистам. Они разрушают светлую, красивую Украину и наш город-герой Одессу. С приходом новой власти в 2019 году, которую возглавил президент Зеленский, многие граждане Украины и, в частности, одесситы поверили, что, может, что-то изменится, что будет расследование, что будут найдены и осуждены реальные преступники, о которых мы постоянно говорим и называем их имена. Но за все эти два года Зеленский побывал в Одессе где-то раз пять. Лучшее, что он успел сделать, — это покрасоваться красными труселями на пляже, поприветствовать одесситов, и на этом все остановилось. Даже депутатский запрос на организацию следственной комиссии из числа депутатов Верховной рады был в 19 году, в ноябре, задушен. Никто не дает возможности и права расследовать это страшное преступление. Мы обращаемся к украинской власти, мы обращаемся к мировому сообществу, мы обращаемся к властям Германии: «Дайте должную оценку тем преступлениям, которые совершились в Одессе 2 мая 2014 года! Остановите войну на Донбассе, защитите детей Донбасса! Не поддерживайте то, что происходит сейчас на Украине!» Многие из политиков себя сегодня называют демократами и говорят о том, что человеческая жизнь превыше всего. Так вот, мы наблюдали следующую картину, которая произошла. В Югославии, где был военный конфликт, во имя спасения косовских албанцев государство Югославия порвали на части, и они это назвали сохранением человеческой жизни. Почему тогда сегодня жители Донбасса, которые также хотят своего самоопределения, не имеют позволения выйти из состава Украины. Жителей Донбасса сравнивают с землей «Градами», тяжелой артиллерией, минометами, но демократическое общество, политики говорят о том, что это все во имя целостности Украины, во имя сохранения Украины, во имя геополитики. То есть вот эти вот двойные стандарты разрывают общество на «за» и «против», и эта красная линия проходит через семьи, через общение друзей и государство».

Вторая акция в Берлине в память о кровавом преступлении в Одессе прошла у Бранденбургских ворот возле посольства США. Там была установлена палатка, к которой был прикреплен плакат «Помним Одессу 2 мая 2014 года. Остановить политику конфронтации США и НАТО». Была копия флага Победы, установленного на Рейхстаге, флаг СССР, а также флаг парламентарной партии Die Linke (Левые).

Эта акция прошла позже, чем та, что возле украинского посольства, и собравшиеся попали под сильный дождь, но он не смыл их желание почтить память погибших и высказаться о текущей ситуации на Украине. Выступающие особенно подчеркивали то, что большинство немцев осуждают открытое насаждение нацизма на современной Украине и как очередное яркое его проявление недавний марш, посвященный памяти дивизии СС «Галичина» в Киеве. Этим они расходятся с позицией властей Германии, которые по-прежнему оказывают поддержку режиму в Киеве, а санкции вводят против России.

Федеральное агентство новостей / Владимир Тулин

О чудовищном преступлении в Одессе вспоминали и в итальянском городе Чериано Лагетто, где с 2015 года существует площадь Мучеников Одессы и на ней установлен монумент. На митинге выступил вице-мэр города Данте Каттанео. В своей речи он напомнил собравшимся, что на счету экстремистов, которых покрывают украинские власти, и убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

В самой Одессе 2 мая власти традиционно блокировали подходы к Дому профсоюзов и пускали туда только небольшими группами через фильтрационные пункты, ссылаясь на борьбу с коронавирусом. Тем не менее тысячи одесситов пришли почтить память своих погибших земляков. Об этом говорит даже тот факт, что принесенные цветы были выложены вдоль всего фронтона Дома профсоюзов в семь рядов.