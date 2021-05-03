Появились первые кадры из фильма «Вечные» с Джоли и Хайек

Лос-Анджелес, 3 мая. Первые кадры из предстоящего фильма «Вечные» появились в ролике о киновселенной Marvel. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале студии.

Ролик посвящен фильмам вселенной и кинотеатральному опыту Marvel. О супергеройской семье за кадром рассказывает продюсер и председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли, который умер в 2018 году.

Проект «Вечные» станет 26-м по счету фильмом киновселенной и вторым в четвертой фазе. Режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао. Съемки блокбастера проходили в Лондоне и закончились в феврале прошлого года. Премьера фильма запланирована на 5 ноября текущего года.

Главными героями истории являются Тена (Анджелина Джоли) и Икарис (звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден). Действие в «Вечных» разворачивается после фильма «Мстители: Финал», сюжет рассказывает о бессмертной инопланетной расе, которая более семи тысяч лет скрывалась. Для спасения Земли от Девиантов персонажи вынуждены объединиться.

В рамках четвертой фазы на экраны в мае следующего года выйдет фильм «Тор: Любовь и гром». Режиссер картины Тайка Вайтити отметил, что картина может стать лучшей во всей вселенной.